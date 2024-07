Eliana apresenta último programa no SBT - SBT

Eliana apresenta último programa no SBT SBT

Publicado 22/07/2024 10:08 | Atualizado 22/07/2024 10:11

Eliana é a nova contratada da Globo e deixou o SBT ainda no fim de junho, mas isso não impediu a famosa de fazer uma participação inédita no "Domingo Legal". Neste domingo (21), a apresentadora surpreendeu os fãs ao surgir no programa para homenagear o aniversariante Tiago Barnabé, conhecido por sua personagem Narcisa. O humorista completou 40 anos.

A gravação da mensagem especial foi feita no mesmo dia em que Eliana comandou a última edição do programa que levava seu nome, após 15 anos de sucesso na grade do SBT. Em seu depoimento, a famosa disparou elogios para o colega, com quem trabalhou em parte de sua trajetória na emissora de Silvio Santos.



“Claro que eu não poderia faltar, estou deixando aqui todo o meu carinho e meu amor para a Narcisa e acima de tudo para o Tiago Barnabé. Um profissional exemplar, um artista, um amigo. Essa homenagem e esse carinho é mais do que merecido. Eu tenho certeza de que você vai ser bem cuidado pelo Celso e pelo Domingo Legal. Você vai brilhar aonde você quiser. Um beijo meu amigo, fica com deus, feliz aniversário, muita saúde”, declarou a loira.

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou uma montagem de fotos ao lado do comediante, reforçando a amizade e a admiração pelo humorista. "Sempre por perto e te desejando só o melhor desta vida! Brilhe muito, querido Tiago Barnabé. Deus te abençoe com muita saúde hoje e sempre. Feliz aniversário!", escreveu ela.



FOFA! Eliana mandou uma mensagem especial pro Tiago Barnabé, a Narcisa, mesmo fora do SBT.



A personagem icônica do humorista agora fará parte do “Domingo Legal”. pic.twitter.com/FRuyh7QKj5 — POPTime (@siteptbr) July 21, 2024