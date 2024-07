Tainá Castro mantém tatuagem em homenagem ao ex após casar com Éder Militão - Foto: Reprodução

Tainá Castro mantém tatuagem em homenagem ao ex após casar com Éder MilitãoFoto: Reprodução

Publicado 22/07/2024 10:52 | Atualizado 22/07/2024 10:53

Tainá Castro, de 29 anos, recentemente se casou com o jogador Éder Militão, de 26, causando alvoroço nas redes sociais. Porém, agora a jovem deu o que falar na web por outro motivo, desta vez relacionado ao seu ex-marido, Léo Pereira, 28, que atualmente namora Karoline Lima, ex do zagueiro do Real Madrid.

A modelo publicou uma foto em seu perfil do Instagram e deixou a mostra uma tatuagem dedicada ao ex-marido, que não passou despercebida pelos seguidores. Ao ampliar a imagem é possível notar a tattoo na perna, com o nome do jogador do Flamengo.



A tatuagem, uma assinatura de Léo Pereira, foi feita durante o relacionamento dos dois, que terminou em agosto de 2023. A estudante de Medicina ainda não comentou publicamente sobre a manutenção do desenho.



Léo Pereira está namorando Karoline Lima, que coincidentemente é ex-namorada de Éder Militão. O novo casal também já se homenageou com tatuagens, o zagueiro desenhou um "K" no dedo e a loira tatuou um "L".