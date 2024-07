Renato Aragão e a filha, Lívian Aragão - reprodução do Instagram

Publicado 22/07/2024 10:25 | Atualizado 22/07/2024 10:27

Renato Aragão, aos 89 anos, foi homenageado no "Domingão com Huck" neste domingo (21). A celebração contou com a participação especial de sua filha, Lívian Aragão, de 25 anos. Na manhã desta segunda-feira (22), a atriz compartilhou sua experiência e expressou seu amor e admiração pelo pai.

"Pai, que honra poder fazer parte dessa homenagem e, principalmente, que honra ser sua filha. Você marcou muitas gerações levando alegria para as pessoas, mas queria dizer o quão feliz eu sou por ter você como pai. É incrível saber que o meu ídolo, minha inspiração, também é meu pai", iniciou ela.

Lívian destacou a importância de Renato Aragão para várias gerações, lembrando como ele trouxe alegria para tantas pessoas. "Sempre me perguntam: 'Como é ser a filha do Didi?'. E preciso dizer que é inexplicável. Tenho tanto orgulho de ser sua filha e de saber que faço parte da sua história e você da minha. Que honra! Didi, Renato, Antônio Renato, você é tudo pra mim. Te amo, te amo, te amo!", acrescentou.

Para completar a homenagem, a famosa publicou algumas fotos do tributo no Domingão e de momentos especiais que gravou ao lado do pai em antigos especiais de TV. "Que homenagem linda, muito obrigada pelo carinho, Luciano Huck, e toda a produção que fez esse programa acontecer", agradeceu a artista, fechando com chave de ouro a celebração.