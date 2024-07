Pabllo Vittar - Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2024 12:09 | Atualizado 22/07/2024 12:59

Pabllo Vittar acaba de alcançar um feito impressionante. A drag queen segue vivendo uma fase incrível em termos de alcance na mídia e se tornou o sexto artista masculino com mais ouvintes no Spotify Brasil. Com uma base sólida de quase 13 milhões de fãs, a famosa não para de crescer e conquistar novos admiradores.



O sucesso da cantora é impulsionado por parcerias de peso e releituras inovadoras. Recentemente, a artista lançou "Alibi", uma colaboração com Sevdaliza, do Irã, e Yseult, da França. Além disso, o hit "São Amores", já interpretado por Simone e Simaria e Forró do Muído, tem ganhado cada vez mais destaque nas playlists.



No ranking dos mais ouvidos, Pabllo Vittar ultrapassa gigantes do sertanejo nacional como Luan Santana e Gusttavo Lima, ambos com pouco mais de 12 milhões de ouvintes. A drag só fica atrás de nomes como Alok, MC GW, MC Ryan, Henrique & Juliano, e Zé Neto & Cristiano, demonstrando a força e a diversidade de seu público.



Outro fator que impulsiona o sucesso das músicas são as redes sociais. Hits como "Alibi" e "São Amores" viralizaram e receberam vídeos de figuras notáveis, incluindo atletas olímpicos, Ivete Sangalo, e até o famoso porquinho da Paulista. Esses acontecimentos garantem que Pabllo Vittar continue reinando no mundo do streaming.