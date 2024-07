Biah Rodrigues e Sorocaba publicam primeira foto do nascimento dos gêmeos - Reprodução / Instagram

Biah Rodrigues e Sorocaba publicam primeira foto do nascimento dos gêmeosReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 12:42 | Atualizado 22/07/2024 12:47

Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, contou nas redes sociais que após o parto dos gêmeos, Angelina e Zion, foi diagnosticada com diversos problemas de saúde. Após dar à luz aos pequenos, a influencer enfrenta cistite, anemia e pedra nos rins.



Em seus stories do Instagram, a famosa brincou com a situação. “Um pouquinho de anemia, uma cistite e uma pedrinha nos rins”, escreveu ela, listando seus novos dilemas. “Estou aqui pensando, será que eu vou sobreviver até o final desse puerpério”.



Nas redes sociais, o “lamento” da influenciadora repercutiu. “É muito filho pra pouco corpo, uma gravidez atrás da outra”, comentou uma seguidora. “Eu vejo essas coisas e cresce minha admiração pelas mães, mas também cresce a certeza que maternidade não é pra mim”, refletiu outra.

Vale destacar que, logo após o nascimento dos gêmeos, a esposa de Sorocaba precisou se separar dos bebês e ir diretamente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A famosa havia apresentado pressão arterial alta e sinais de pré-eclâmpsia, complicação na gestação que representa grande perigo para a mãe e o bebê. Zion também foi para a UTI com desconforto respiratório.