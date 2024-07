Ana Paula Leme participou dos programas Pânico e Casa Bonita 1, além de ser ring girl - Reprodução/redes sociais

Ana Paula Leme participou dos programas Pânico e Casa Bonita 1, além de ser ring girlReprodução/redes sociais

Publicado 22/07/2024 14:51 | Atualizado 22/07/2024 14:55

Após supostamente agredir um policial com chutes em suas partes íntimas e protagonizar uma série de crimes, Ana Paula Leme foi liberada da Cadeia Feminina de Paulínia com o pagamento de um salário mínimo, equivalente a R$ 1.412. A ex-Panicat estava detida por embriaguez, desacato, injúria, resistência, ameaça e violência física, mas agora está livre para seguir sua vida, com liberdade provisória.



No último sábado (20), a ex-assistente de palco foi detida pela Polícia Militar após uma loja de conveniência em Campinas relatar que ela havia saído sem pagar a conta. Visivelmente embriagada, influencer insultou os oficiais e agrediu um deles. O Boletim de Ocorrência descreve que ela chegou ao local em um Jeep Renegade e, incapaz de abrir uma cerveja, precisou da ajuda das atendentes para consumir três garrafas e um salgado.



Segundo funcionárias do espaço, Ana Paula Leme chegou a xingar uma atendente de "vaca gorda" e "nojenta", além de ofender sua condição de CLT. A jovem estaria tão descontrolada que nem os policiais conseguiam entender suas falas desconexas. Ao ser questionada, negou as acusações e só apresentou seu R.G. após ser alertada sobre crime de desacato. Durante a prisão, a ex-Panicat chutou as partes íntimas de um policial e resistiu à detenção.



Na delegacia, a influenciadora não se conteve e fez ameaças à funcionária da loja e aos PMs, afirmando que iria acabar com a vida da atendente. Indiciada por desacato, injúria, embriaguez ao volante, ameaça e resistência, ela foi encaminhada à Cadeia Feminina de Paulínia. No entanto, após pagar o valor estipulado, Ana Paula conseguiu sua liberdade, sendo agora proibida de deixar Campinas sem autorização judicial e de frequentar bares pelos próximos oito dias.