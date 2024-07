Maya Massafera - Marcelo Sá Barretto / Agnews

Maya Massafera tem compartilhado detalhes sobre sua transição de gênero nas redes sociais. Recentemente, a influenciadora passou por uma série de procedimentos, incluindo cirurgias plásticas para suavizar seus traços faciais, implantes mamários e glotoplastia, que afina a voz. Nesta segunda-feira (22), a youtuber conversou com seus seguidores e fez uma revelação sobre como anda seu desejo sexual.



A apresentadora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu às curiosidades dos fãs. Ao ser questionada sobre sua vida amorosa após a transição, ela revelou: “Não fiquei com ninguém depois da transição. Estava até contando para os meninos que estou um pouco receosa. Há um tempo atrás, eu nem tinha libido”, contou, deixando claro que seu desejo sexual também sofreu alterações.

A influenciadora explicou que passou um longo tempo sem desejo sexual, um efeito comum durante o ajuste hormonal. “Os hormônios femininos nos deixam muito diferentes em nossos pensamentos [...] Devo ter ficado 6 ou 7 meses sem libido nenhuma, sem vontade nenhuma. Tipo assim: ‘O cara mais bonito da face da terra quer ficar com você’. E eu respondo que não quero, preguiça”, explicou.

Entretanto, Maya comentou que sua libido está começando a voltar. “Os hormônios já estão começando a se ajustar no corpo. Agora estou tendo vontade, mas ainda não rolou e vai rolar quando tiver que rolar. Na hora certa, no tempo certo, com a pessoa certa", destacou ela.

Porém, a famosa ressaltou que não é um parâmetro. "Essa foi a experiência que eu tive, porque cada uma é única. Cada uma toma um tipo de hormônio. Tem meninas trans que não tomam. Tem mulheres cisgêneras que têm certos desejos. Cada uma é única. Isso é o que eu senti e estou sentindo”, destacou.