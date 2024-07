MC Ryan SP participou de um dos primeiros show do festival The Town, em São Paulo - Leo Franco / Ag. News

Publicado 22/07/2024 18:50

MC Ryan SP recebeu uma notícia inesperada e frustrante nesta segunda-feira (22): seu visto de trabalho para os Estados Unidos foi negado pelo consulado, forçando o cancelamento de sua turnê no país. O artista usou seu perfil nas redes sociais para explicar a situação aos fãs e expressar sua frustração com o ocorrido.



Em seus stories do Instagram, o cantor mandou um recado aos fãs: “Preciso mandar um recado à galera dos Estados Unidos. Estou agora no consulado com a minha equipe e fui reprovado por causa da segurança. O visto de trabalho foi reprovado, mas o de turismo, que é de 10 anos, eu tenho. Acabei de ser reprovado, é a maior m*rda”, desabafou, visivelmente chateado.



O funkeiro continuou detalhando a situação e o impacto nos seus planos: “Maior tiração, papo reto! Sonhos dos ‘trutas’ indo para o lixo por causa de terceiros, mas, vou fazer o quê”, escreveu na legenda. “Acho que, talvez, vamos ter que remarcar tudo. Vou estar por aí, mas mesmo assim… Faz 4 horas que estou aqui, acordei cedo… na verdade, nem dormi”, compartilhou.



MC Ryan ainda revelou que tinha um pressentimento de que algo poderia dar errado. “Estava sentindo e falei para eles que era para nós irmos somente para fazer o clipe e os ‘trampos’ do álbum. Meus produtores estão chorando. Imagino a dor deles, quantas pessoas não têm vontade de ir aos Estados Unidos, isso é tiração, nem sei o que falar para os caras”, confessou.