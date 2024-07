Alcoolizado, âncora da CNN entra ao vivo para anunciar desistência de Joe Biden - Foto: Reprodução

Alcoolizado, âncora da CNN entra ao vivo para anunciar desistência de Joe BidenFoto: Reprodução

Publicado 22/07/2024 17:08 | Atualizado 22/07/2024 17:11

O dia à dia de um jornalista pode ser cheio de surpresas e com Wolf Blitzer, âncora da CNN, não foi diferente. Durante o final de semana, enquanto desfrutava de momentos de lazer, o profissional teve que deixar sua folga para cobrir a inesperada desistência de Joe Biden da corrida presidencial. No entanto, o que chamou a atenção não foi apenas a notícia, mas o estado do comunicador.



Antes do anúncio oficial no canal, Blitzer fez questão de compartilhar em seu Instagram que estava se divertindo enquanto se deliciava coquetéis alcóolicos. No entanto, a diversão se transformou em trabalho quando ele entrou ao vivo para trazer as últimas atualizações da corrida presidencial dos Estados Unidos.



O âncora, que precisou abandonar seu momento de lazer, não conseguiu esconder seu desconforto e insatisfação durante a transmissão. As imagens que foram ao ar mostraram um Blitzer visivelmente abalado, o que não passou despercebido pelos telespectadores, que expressaram suas opiniões nas redes sociais.



Apesar do constrangimento, os seguidores de Blitzer no Instagram reagiram com bom humor. "E o Wolf estava apenas tentando aproveitar o seu dia de folga", declarou um fã. "E agora na CNN com notícias de última hora. Wolf é o melhor", escreveu outro, rindo da situação.