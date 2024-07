Filho de Hebe veta imagens da mãe em documentário de Chitãozinho e Xororó - Foto: Reprodução

Há mais de vinte anos atrás, Hebe Camargo iluminava as noites de segunda-feira em seu famoso sofá, por onde passaram diversas celebridades. Entre risos e brincadeiras, a apresentadora cativava a audiência com entrevistas que se tornavam momentos icônicos na televisão. Porém, naquela época, ninguém imaginava que um simples comentário dela traria consequências que perduram até hoje!



Tudo começou quando Hebe convidou Adenair, ex-mulher de Chitãozinho, para uma conversa franca em seu programa. Durante o papo, a famosa saiu em defesa da entrevistada, alfinetando Márcia Alves, nova companheira do cantor. "Tá cheio de Capitu para destruir famílias", declarou a apresentadora, em referência a personagem de Giovanna Antonelli que escondia dos pais que era prostituta.

Márcia, ofendida por essa e outras declarações de Hebe durante a atração, acionou a Justiça e, às vésperas do falecimento da famosa, a apresentadora foi condenada a pagar uma indenização de quase 200 mil reais. Mesmo após sua morte, o processo continuou, gerando uma batalha jurídica.



Em 2021, o filho da loira, Marcello Camargo, foi obrigado a pagar cerca de 600 mil reais a Márcia Alves. Sem o montante necessário, o herdeiro precisou recorrer a um empréstimo de Helena Caio, viúva de Cláudio Pessutti, sobrinho e ex-empresário de Hebe. Esse desfecho financeiro criou um abismo ainda maior entre as famílias, perpetuando uma mágoa.



Atualmente, a história de desavença parece ter ganhado um novo capítulo. Um documentário sobre Chitãozinho e Xororó está prestes a ser lançado, e a produção teria pedido autorização para usar imagens de Hebe Camargo. No entanto, segundo Felipeh Campos, o herdeiro da famosa vetou qualquer menção à sua mãe no projeto.

"Não irei autorizar nenhuma imagem da minha mãe para esse documentário. Tentei várias conversas e, sem sucesso, fui obrigado a pagar por uma dívida que não era minha. Minha mãe não fará parte dessa história. Na minha casa é proibido tocar Chitãozinho", declarou Marcello Camargo para o jornalista.