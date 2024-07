Lucas Guimarães se prepara para estrear no SBT - Divulgação

Publicado 22/07/2024 13:12 | Atualizado 22/07/2024 13:14

A direção do SBT determinou um corte de R$ 20 milhões nos gastos até dezembro, impactando todas as atrações da emissora. Além disso, a estreia do programa “Eita Lucas!”, apresentado pelo influenciador Lucas Guimarães, foi adiada pela terceira vez e não ocorrerá mais este ano. A ordem é clara: economizar a qualquer custo, evitando demissões e focando na redução de despesas operacionais.



O SBT apostou em novos programas para 2024, mas os resultados foram aquém do esperado. A informação é de que o “Chega Mais” e o “Tá na Hora” não só derrubaram a audiência, como também as receitas, chegando a ficar mais de duas horas sem intervalos comerciais. A situação agravou-se, forçando a emissora a tomar medidas drásticas para contornar a crise financeira e manter a sustentabilidade de seus projetos.



Há duas semanas, a alta cúpula do SBT implementou cortes em todas as áreas da emissora. Diretores de programas teriam sido orientados a reduzir gastos com convidados, viagens, transporte e horas extras. Em nota, a emissora declarou: “Como qualquer empresa, o SBT acompanha constantemente, junto aos seus líderes, os processos de otimização de produção, sempre em busca de oportunidades para maximização de resultados”.



Nos bastidores, circulam rumores de que a emissora poderá encerrar 2024 com um prejuízo de R$ 100 milhões, caso os cortes não sejam suficientes. A direção nega essa possibilidade, ressaltando a força de seu portfólio de programas e projetos futuros. “O SBT nega enfaticamente a informação sobre uma eventual previsão de prejuízos conectados à sua grade de programação”, disse a emissora.