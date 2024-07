Regina Duarte - Reprodução

Publicado 22/07/2024 19:50

Regina Duarte está no centro de uma disputa judicial com Janaína Diniz, filha da icônica atriz Leila Diniz, após usar a imagem da falecida nas redes sociais que exaltava a ditadura militar. O uso não autorizado da foto resultou em uma condenação milionária, levando Regina a acumular uma dívida de quase R$ 160 mil.

Para quem não acompanhou, a famosa foi condenada a pagar R$ 30 mil em danos morais e também recebeu uma multa diária enquanto mantivesse a publicação em seu perfil no Instagram. A veterana tentou recorrer, mas após várias derrotas na Justiça, a dívida, incluindo juros e correção monetária, aumentou significativamente, chegando a cerca de R$ 160 mil.

Arcar com os danos morais e multas não foram a única obrigações da artista. Após ser condenada, Regina Duarte doi compelida a se retratar publicamente. No entanto, Janaína Diniz considerou a retratação insatisfatória e prometeu retornar à Justiça para exigir novas desculpas, alegando que a publicação não cumpriu com o esperado.

De acordo com informações da imprensa, nesta semana, a defesa da atriz recorreu novamente à Justiça, na tentativa de apresentar novos recursos, mas todos foram negados. A Justiça do Rio de Janeiro também rejeitou o pedido da veterana que buscava anular a multa diária, mantendo a famosa sob pressão financeira e legal.