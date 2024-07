Caio Castro - Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 10:11 | Atualizado 23/07/2024 10:16

Nos últimos dias, Caio Castro virou o centro das atenções ao ser visto junto com influenciadora em Bangkok, na Tailândia. O suposto flagra com a atriz, com quem já teria se envolvido no passado, reacendeu as especulações ao posarem em fotos durante a viagem. Apesar de não terem publicado imagens juntos, os dois foram vistos nos mesmos pontos turísticos, deixando os fãs curiosos.



A famosa em questão é a Carol Bresolin, conhecida pela sua atuação nas redes sociais. Os rumores ganharam força quando uma página divulgou uma foto dos dois juntos, aumentando ainda mais as suspeitas sobre um possível romance. A imagem causou alvoroço entre os seguidores, que começaram a comentar sobre a viagem do casal.



Carol Bresolin já havia admitido um relacionamento anterior com Caio Castro. “Ficamos várias vezes. Eu sempre preferi ser reservada. Tinha muito medo, principalmente no início da minha carreira, de ser a 'Carol Bresolin do fulano'. Então, principalmente os mais famosos, eu prefiro ficar quieta do que expor”, revelou em entrevista ao "Hotel Mazzafera". A nova viagem juntos sugere que a chama pode ter reacendido.



Caio Castro está solteiro desde janeiro, quando terminou com a repórter Daiane de Paula. Na época, ela confirmou o término nas redes sociais, assegurando que não houve desrespeito ou traição. Carol Bresolin também está solteira desde outubro, após terminar seu relacionamento com o ator Ricky Tavares. Agora, a viagem a Bangkok levanta a possibilidade de um novo capítulo para Caio e Carola dupla de famosos.