Ex-jogadora Virna Dias afirma que colocou Márcia Fu em A FazendaFoto: Reprodução

Publicado 23/07/2024 08:43 | Atualizado 23/07/2024 09:12

A ex-jogadora de voleibol brasileira Virna Dias não economizou elogios para Márcia Fu, revelando que ela seria a melhor que o Brasil já teve. Além disso, a atleta revelou que foi ela quem colocou a ex-reality em A Fazenda 15. Ao revelar que convidou a famosa, ela também contou que a jogadora fez tudo o que não devia no programa.



“A [Márcia] Fu, pra mim, foi a melhor jogadora que o Brasil já teve”, cravou a atleta. Ao ser questionada se torceu pra ela durante o reality show, ela respondeu que foi além: “Eu que botei ela lá, A Fazenda me chamou e eu falei ‘não tem condições, eu mato um em um dia’”, iniciou ela em entrevista ao Basticast.



Virna então pensou em duas opções de jogadoras para participar do programa da Record. “A Tiffany falou ‘pô Vi, eu não tenho como ir’. Aí eu liguei, ‘nega, e aí, tu topa?’ Ela falou ‘topo’, eu falei, ‘mas tu é muito louca’”, contou.



Márcia Fu então passou por uma preparação. “Aí a Marlene pegou ela, falou ‘olha, você não vai fazer barraco, você não vai brigar’. Tudo que falou pra ela, ela fez o contrário”, revelou Virna aos risos.



No entanto, a atleta não decepcionou. “Cara, ela foi sensacional. Porque aquilo ali, é a Fu, não é que ela atuou. “Cadê minha dipirona?” Aquilo ali é a cara dela, quando ela brigava… Ela e a Ida, teve um dia que elas brigaram, que ela pegou o pescoço da Ida, foi apertando, a Ida foi perdendo o gogó, berraram ‘você tá louca’, aí ela saiu ‘turururu’”, recordou ela, se divertindo com o comportamento da amiga.