Pe Lu, do Restart, cuida da carreira de João Guilherme há 8 anos - Foto: Reprodução

Publicado 23/07/2024 09:30 | Atualizado 23/07/2024 10:00

Atualmente é difícil não associar o João Guilherme à fama que o ator possui, seu engajamento nas redes sociais e trabalhos diversos. Porém, o Pe Lu, do Restart, garante que nem sempre foi assim. O cantor gerencia a carreira do sobrinho há oito anos e revelou que faz cerca de dois desde que eles começaram a realmente fazer dinheiro. Ainda assim, ele aposta totalmente no sucesso do jovem.

O eterno membro do Restart, que está se despedindo dos fãs, compartilhou detalhes sobre a carreira do sobrinho. “O meu grande foco de trabalho hoje é gerenciar e cuidar da estratégia 360º da carreira do João Guilherme, que é um gigante. A gente trabalha junto há oito anos. Ele é também o meu sobrinho, então é uma relação familiar. Ele é filho da minha irmã”, iniciou ele em podcast.



Pe Lu afirmou que está ao lado de João Guilherme desde o início de sua carreira. “Eu começo a cuidar dele no primeiro trabalho dele em rede nacional, que é o Cúmplices de um Resgate, no SBT. Ele [era] uma criança e [foram] muitos anos de trabalho, muito tempo sem ganhar dinheiro”, comentou, enfatizando os desafios enfrentados no início.



Mesmo com o reconhecimento atual, o cantor revelou que os ganhos financeiros só começaram a aparecer nos últimos dois anos. “Hoje você olha o João Guilherme e as pessoas que olham de fora têm a sensação de, quando você olha o sucesso, ‘Animal, esse sucesso existiu sempre’... cara, faz meio que uns dois anos que a gente está ganhando dinheiro”, explicou.