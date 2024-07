Zagueiro do Corinthians se encanta com a voz de jornalista e esquece entrevista - Foto: Reprodução

Publicado 23/07/2024 11:33 | Atualizado 23/07/2024 11:43

André Ramalho estreou em campo como novo contratado do Corinthians no último domingo (21) e já tem fãs na torcida do time de futebol. Mas além deles, o zagueiro conquistou uma fama breve nas redes sociais ao viralizar em em entrevista após partida contra o Bahia. Isso porque ele teria se apaixonado pela voz de um jornalista durante o bate papo e deu o que falar na web!



Em um vídeo que circula nas redes sociais, o zagueiro devia responder uma dúvida de um jornalista, mas se perdeu após elogiar o rapaz. “Desculpa, sua primeira pergunta, qual é?”, questionou o atleta para o repórter, sem conseguir focar na entrevista.



Após ouvir a pergunta pela segunda vez, André se mostra perdido no assunto novamente e dispara: “Desculpa, é que eu fiquei focado na sua voz, uma voz muito de radialista”, explicou. O jornalista então repete o questionamento e o atleta retoma a entrevista: “A minha trajetória, perdão”, declarou, antes de responder.



Nas redes sociais, o vídeo repercutiu. “O gavião virou um beija-flor…”, brincou um seguidor. “Era uma entrevista e virou um chá revelação”, ironizou outro. “O zagueiro pensando: é dentro (risos)”, declarou um terceiro. “O locutor disse ‘lá ele mil vezes’”, comentou mais um.