Luana Piovani compartilhou detalhes de sua vida e relação com as redes sociais em uma entrevista à TV portuguesa. A atriz, que se mudou para o país em 2018, destacou que não depende financeiramente das redes sociais, o que lhe dá liberdade para se posicionar sem medo de represálias. A famosa também comentou sobre o fato de ser conhecida como uma pessoa polêmica no Brasil.

A apresentadora explicou que as reações às suas publicações são positivas, salvo exceções. "Pouquíssimas pessoas reagem muito mal às minhas publicações. As pessoas reagem maravilhosamente bem. Reagem mal os atingidos, os que vestiram a carapuça e os que não têm conteúdo na vida para vender programas diários," iniciou.

Deixando claro que não se preocupa com as críticas, ela continuou. "Eu sou um prato cheio [para a mídia], porque eu falo de beleza, comportamento, maternidade, paternidade, feminismo, machismo. E eu caguei, eu não estou nem aí! Essas pessoas não pagam as minhas contas, não estão dentro da minha casa, não frequentam a minha mesa" acrescentou.



A artista também comentou sobre sua postura autêntica nas redes sociais. "No Instagram eu opero milagres. Eu junto as pessoas que não têm as coisas e vou resolvendo a vida delas. Eu comunico. Eu dou voz às coisas. Eu não fico ali postando óleo para celulite, produtinho para estria, essas coisas que não funcionam e não existem," afirmou.



Nas redes sociais, as declarações foram recebidas com entusiasmo pelos fãs da ex-mulher de Pedro Scooby. "Luana! Você fala o que muitos têm vontade, mas falta coragem!", cravou uma seguidora. "Ela é a porta-voz de nós, mulheres. Nos calaram por tempo demais. Toda pioneira incomoda", apontou outra. "Necessária! Obrigada, Luana!", agradeceu mais uma.