Filha de Leonardo rebate críticas após ausência em aniversário do paiFoto: Reprodução

Publicado 23/07/2024 12:03 | Atualizado 23/07/2024 12:04

Jéssica Beatriz Costa, de 30 anos, uma das herdeiras do cantor Leonardo, revelou nas redes sociais o motivo de sua ausência na comemoração do aniversário de 60 anos do pai. O evento, realizado na Fazenda Talismã, contou com a presença de familiares e agregados, como Zé Felipe e Virginia Fonseca. A filha do artista, no entanto, não esteve presente e recebeu críticas por isso.



A influenciadora explicou que não pôde estar ao lado do pai no aniversário. "E, gente, respondendo as milhares, trilhares, bilhares de perguntas que vocês mandaram, de se vou pra Fazenda Talismã. Não, gente, infelizmente esse ano não poderei comparecer, porque estou aqui na Espanha mesmo, tá?", iniciou.



Uma vez que está fora do país, ela continuou: "E é isso. Se vocês quiserem ver conteúdos da Fazenda, não vai ser por aqui, tá? Se vocês quiserem ver um pouquinho de Espanha, acompanhem. Então é isso. Um beijo", destacou. Em seguida, ela exibiu mensagens de fãs perguntando sobre sua presença na festa do artista.



A herdeira reforçou que já havia detalhado o motivo pelo qual não estaria presente no aniversário. "Fiz um vídeo explicando que não, dessa vez não estarei por lá. Porque de fato várias pessoas presumiram que eu iria... Então fiz isso para não criar nenhuma expectativa, pois sei que tem muitas pessoas que gostam de acompanhar os vídeos de quando a nossa família está reunida", afirmou.



A famosa então respondeu aos críticos de plantão. "Logo em seguida recebi outros comentários extremamente desnecessários e grosseiros sobre o fato de eu não estar lá. Eu precisava esclarecer alguma coisa aqui? Não. Não MESMO. Fiz isso pelos seguidores que são carinhosos e pediram por uma explicação de maneira educada", esclareceu.



Por fim, ela mandou um recado aos haters: "Então se você é uma dessas pessoas que está achando ruim eu não ter ido, que pena. Não posso e não vou fazer nada... Talvez vou estar bloqueando alguns inconvenientes Enfim, é isso! Besos. Buenas noches", encerrou.