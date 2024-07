Márcio Garcia seria um bom substituto para o Faustão na Band? - Divulgação/Globo

Publicado 23/07/2024 13:01 | Atualizado 23/07/2024 13:58

Márcio Garcia se despediu da Globo após 15 anos de serviços prestados para a emissora. O ator e apresentador brilhou à frente de programas como "The Voice Kids", seu último trabalho em 2022, e em novelas de sucesso. Porém, teve seu contrato encerrado em julho deste ano.

A decisão de não renovação de seu contrato na vênus platinada foi comunicada no início da semana, segundo a imprensa. No entanto, o artista ainda não se manifestou sobre o assunto. Durante sua trajetória na Globo, Márcio participou de produções marcantes, como "Caminho das Índias" (2009), "O Astro" (2011) e "Amor à Vida" (2013).

Já seu último trabalho na emissora foi em 2022, quando comandou o reality show "The Voice Kids". Desde então, não houve outros projetos que o envolvessem diretamente no canal carioca. Em março deste ano, o famoso gerou polêmica ao anunciar em suas redes sociais que estava prestes a voltar ao ar com um novo programa, algo que nunca teria sido confirmado pela emissora.



Nas redes sociais, a saída do famoso repercutiu. “Que pena, adoro Márcio Garcia, eu acho um ótimo apresentador”, declarou uma seguidora. “Nem trabalhava, tem que sair mesmo”, apontou outra. “Ele fazia o que na globo?”, questionou um terceiro. “Nunca mais o chamaram pra fazer novela ou apresentar programa”, refletiu mais uma.