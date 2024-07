Ex-BBB Isabelle revela perrengue e é detonada: 'Looks de fubanga' - Foto: Reprodução

Ex-BBB Isabelle revela perrengue e é detonada: 'Looks de fubanga'Foto: Reprodução

Publicado 23/07/2024 17:02 | Atualizado 23/07/2024 17:05

Isabelle Nogueira surgiu nas redes sociais para compartilhar um “perrengue chique” com os fãs. A ex-BBB teve sua mala trocada em aeroporto e revelou seu alívio em conseguir recuperar os pertences de última hora. Mas os internautas não se importaram com o ocorrido e sim com a aparência da famosa, que foi detonada nas redes sociais.



Em seus stories do Instagram, a Cunhã relatou a situação. “Eu simplesmente tava no avião, aí veio uma moça, né, aero moça, né, e disse ‘ô Isabelle, você pegou a sua mala, a sua mesmo?’. E já tava pronta pra decolar. Eu disse, sim, é a minha. Aí ela, ‘tem certeza que é sua?’ Todo mundo sentado, né? Eu falei, eu tenho”, inciou.



Porém, a ex-sister se enganou. “Não era a minha mala, égua da luta, fiquei arrasada, porque eu pensei que alguém ficou sem a sua mala e eu ainda fiquei sem minhas coisas, né? Até que a gente correu, encontramos a pessoa e trocamos de mala”, contou ela, mostrando que as bagagens eram idênticas.



Nas redes sociais, porém, o vídeo repercutiu e a dançarina colecionou críticas. “Se ela peida, vão postar também?”, questionou um internauta, supostamente irritado com a repercussão. “Eu amo Isa. Mas meu Deus ela tem uns gostos muito ruins, olha esse óculos Jesus, que negócio feio”, criticou outra. “Mds ela tão linda, mas os looks de fubanga (risos)”, apontou uma terceira. A gíria em questão faz referência a uma mulher mal-vestida.