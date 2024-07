Ex-reality da MTV é encontrada morta aos 27 anos - Foto: Reprodução

Ex-reality da MTV é encontrada morta aos 27 anosFoto: Reprodução

Publicado 23/07/2024 15:15 | Atualizado 23/07/2024 15:57

Estrela do reality show “Grávida aos 16”, Autumn Crittendon, faleceu aos 27 anos. O padrasto da ex-participante do programa da MTV foi quem a encontrou inconsciente e acionou os serviços de emergência. Infelizmente, os paramédicos que chegaram ao local não conseguiram reanimá-la, e a jovem não resistiu.

A causa exata da morte ainda não foi divulgada, mas as autoridades suspeitam que tenha sido decorrente de um problema de saúde. De acordo com informações do TMZ, amigos próximos de Autumn revelaram que ela vinha se queixando de azia e estava buscando uma consulta médica para investigar o desconforto.

A morte repentina deixou todos chocados, especialmente porque ela era mãe de três filhos. O mistério em torno das circunstâncias de sua morte continua e a família aguarda os resultados das investigações. Nas redes sociais, a sua irmã, Misty, expressou seu profundo pesar e frustração.