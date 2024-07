Celine Dion - Getty Images

Publicado 23/07/2024 15:39 | Atualizado 23/07/2024 15:43

A menos de uma semana da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, a expectativa é grande para a celebração de início dos jogos. A festa, baseada no rio Sena e Torre Eiffel, deve contar com grandes estrelas para celebrar a cultura e música francesa, entre elas está Céline Dion. Inclusive, a apresentação será um marco na sua volta aos palcos após enfrentar sérios desafios de saúde devido à Síndrome da Pessoa Rígida.

Desde esta segunda-feira (22), Céline Dion está em Paris, envolvida em uma maratona de ensaios, passagens de som e ajustes finais para sua participação no evento. Vale destacar que, conforme tradição nas aberturas olímpicas, todas as apresentações são pré-gravadas, mas a cantora deve dublar ao vivo, garantindo uma conexão autêntica com o público.



O cachê da artista para a performance, onde ela cantará uma única música durante a cerimônia de acendimento da pira olímpica, está estimado em R$ 11,1 milhões. Segundo o TMZ, essa quantia não inclui apenas o pagamento do seu trabalho, mas também cobre as despesas de viagem em jato particular, além de barcos e outras necessidades que a cantora e sua família possam ter durante os jogos. “Eles estão pagando uma fortuna. Uma quantia ridícula”, revelou uma fonte.



Céline Dion, que recentemente compartilhou detalhes de sua luta contra a doença em um documentário, tem recebido garantias dos organizadores de que está em plenas condições para a apresentação. Apesar das dificuldades, a cantora mantém o foco e a esperança, pronta para encantar o mundo com sua voz inconfundível na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.