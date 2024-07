Vídeo: Apresentador da Globo engasga ao vivo e viraliza na web - Foto: Reprodução

Vídeo: Apresentador da Globo engasga ao vivo e viraliza na webFoto: Reprodução

Publicado 23/07/2024 16:18

Danilo Alves, apresentador do Globo Esporte Paraíba, da TV Cabo Branco, afiliada da Globo, provou que tudo pode acontecer durante uma transmissão ao vivo. Enquanto anunciava a cobertura das Olimpíadas de Paris, nesta segunda-feira (22), o rapaz precisou encerrar o programa às pressas após engasgar em plena transmissão. O vídeo do momento virou piada nas redes sociais.

“Olha só, recadinho para vocês. A partir de amanhã [nesta terça-feira, 23], o Globo Esporte vai ter uma cobertura especial das Olimpíadas”, revelou o jornalista. Porém, antes que pudesse dar detalhes, ele deu início a uma crise de tosse: “Engasguei, gente. Deixa eu tomar uma aguinha”, pediu ele.

O apresentador manteve a calma e levou o contratempo na esportiva. Após uma breve pausa para beber água, ele tentou finalizar o programa ainda com a voz embargada. "Alex Escobar vai trazer todas as informações. Apaga a luz. Deu ruim, tchau", declarou o comunicador, encerrando a transmissão de forma descontraída.



O público nas redes sociais não demorou a reagir ao momento inusitado. "Tirou de letra, com muita descontração. O homem é bom", escreveu uma seguidora. "Sempre muito profissional! Até pra contornar uma situação assim, o cara é massa!", cravou outro. "Ele até passando por essa situação não deixa de ser engraçado", apontou um terceiro. "Excelente profissional, se sai bem até no improviso", elogiou mais um.



Em seus stories do Instagram, algum tempo após o ocorrido, Danilo Alves publicou um vídeo para se divertir com a situação. Na gravação, sua esposa, Juliana Freire, pergunta: "Amor, você quer seu xarope?", disse ela com suposta ironia, devido às tosses.

Ao responder a amada, o jornalista ainda constatou o momento de fama. "Tirei um cochilo de tarde e me acordei nas páginas de fofoca do Brasil todinho porque estava me entalando (risos). Me dê meu xarope (tosse). O povo pensando que era mentira ainda. Tomar meu xarope que é melhor", brincou.