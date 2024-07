Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 23/07/2024 18:30 | Atualizado 23/07/2024 18:36

Virginia Fonseca usou suas redes sociais nesta terça-feira (23) para alertar seus seguidores sobre um golpe que utiliza sua voz falsificada. Um vídeo compartilhado por ela mostrava um internauta relatando a tentativa de fraude sofrida por sua mãe, onde pessoas tentavam obter dados pessoais utilizando voz semelhante à da influenciadora, porém gerada por inteligência artificial.



A esposa de Zé Felipe destacou a importância de confiar apenas nas informações divulgadas por meio de seus canais oficiais na internet. "Galera, por favor, cuidado com isso. Peço que vocês só acreditem no que eu postar por aqui", escreveu a influencer.



No vídeo, o internauta ironiza a situação dizendo que sua mãe recebeu um áudio da "Virginia". A mensagem do golpista, utilizando a voz simulada da influenciadora, oferecia R$ 1 mil, alegando ser uma premiação ligada ao faturamento milionário da WePink. No entanto, o verdadeiro objetivo seria obter informações pessoais, como o CPF da vítima.



Nas redes sociais, o golpe repercutiu. “Tá mais da onde que a voz da Virgínia é assim?”, questionou uma seguidora. “É muita inocência achar que a Virgínia vai atender cliente”, apontou outra. “A voz é parecida sim, mas é muito robotizado o modo de falar”, reparou uma terceira. “Cara e quando falam ‘isso não é nenhum tipo de golpe’, acreditem, é sim!”, cravou mais uma.