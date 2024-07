Thomaz Costa - Foto reprodução internet

Thomaz CostaFoto reprodução internet

Publicado 23/07/2024 19:50 | Atualizado 23/07/2024 19:54

Thomaz Costa, conhecido por sua participação em A Fazenda e diversas polêmicas, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais nesta terça-feira (23). Isso porque o famoso anunciou seu mais novo projeto: um curso de superação. O ator revelou que irá gerenciar aulas focadas no alinhamento do corpo, alma e espírito.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o artista detalhou a nova empreitada. “Tô aqui freneticamente, preparando aulas poderosas! Já tenho 8 aulas preparadas pra você alinhar seu corpo, alma e espírito! Eu te espero hoje, 21h, pra eu te falar mais sobre isso, e você ter a oportunidade de caminhar junto comigo, treinar junto comigo“, declarou.



O anúncio pegou muitos de surpresa, gerando uma avalanche de comentários e reações na web. O vídeo rapidamente se espalhou, com usuários relembrando as recentes controvérsias envolvendo o ex-Fazenda. Entre os episódios mencionados, destacaram-se o flagrante de um ato íntimo em público, seu "vai e vem" com a religião evangélica e um mal-sucedido desempenho no MMA.



Os internautas não pouparam comentários sarcásticos: “Ele é muito micoso, minha gente! Como pode um homem ser tão contraditório assim na vida? Eu tô chocado”, afirmou um seguidor. “Ele quer lançar um curso sobre algo que nem ele mesmo sabe ou consegue seguir. Engana trouxa demais”, criticou outro. “Que coisa ridícula gente! Passado com a cara de pau do Thomaz! Aff”, destacou mais um.





fotogaleria