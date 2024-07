Após mãe de Neymar exibir neta, Amanda Kimberlly segue a matriarca - Foto: Reprodução

Após mãe de Neymar exibir neta, Amanda Kimberlly segue a matriarcaFoto: Reprodução

Publicado 23/07/2024 19:07 | Atualizado 23/07/2024 19:10

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, emocionou seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (22), as primeiras fotos com sua neta Helena. A empresária mostrou todo seu carinho e felicidade ao lado da pequena, que é a terceira filha do jogador brasileiro.

Em seu perfil no Instagram, a matriarca homenageou a neta. “Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor”, declarou.



Em meio à alegria de Nadine, um detalhe curioso chamou a atenção dos internautas. Após a publicação das fotos, a modelo Amanda Kimberlly, mãe de Helena, passou a seguir a sogra de Bruna Biancardi no Instagram. Apesar do gesto, a avó da pequena ainda não retribuiu o follow.



A notícia do nascimento de Helena trouxe um novo capítulo para a vida de Neymar Jr. e sua família. Amanda Kimberlly, a mãe da bebê, também vem compartilhando momentos especiais com a filha em suas redes sociais.