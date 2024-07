Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2024 09:17 | Atualizado 24/07/2024 10:48

Este colunista descobriu com exclusividade que Bruno Gagliasso se encontra em maus lençóis! A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio das contas do ator devido a uma dívida pendente com o município. Após determinação do juiz, mais de R$ 21 mil foram bloqueados.



A dívida se trata de uma multa administrativa, referente a estabelecimento comercial do artista, localizado na avenida Paulo Gustavo, Icaraí, área nobre de Niterói - RJ. O valor original da pendência, aplicada em 2019, era de R$ 1.716,00. Porém, com juros, correções e honorários advocatícios, o montante chegou a R$ 5.041,67.



Bruno Gagliasso foi intimado a pagar a dívida em cinco dias, mas não cumpriu. Com isso, a Justiça seguiu com a penhora online dos valores encontrados em contas do artista.



No total, o ator teve R$ 21.450,90 bloqueados e transferidos para uma conta judicial. Conforme documento que a coluna teve acesso exclusivo, foi confirmado que a medida de bloqueio foi efetivada e a quantia transferida. O processo busca garantir a quitação do débito por parte do famoso.



Enquanto o marido de Giovanna Ewbank não se apresenta à Justiça, a execução fiscal seguirá seu curso com os valores bloqueados. O ator tem um prazo de 30 dias para se opor aos embargos e, caso não o faça, o processo será encaminhado para quitar a dívida com o município.

Vale lembrar que o valor bloqueado é maior do que o devido pelo apresentador, cabendo ao réu solicitar à Justiça a devolução do restante, após a quantia correta ser repassada para quitar o débito.