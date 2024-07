Anitta - Reprodução

Publicado 24/07/2024 09:41 | Atualizado 24/07/2024 09:46

O uniforme da delegação brasileira nas Olimpíadas está dando o que falar na web. A maioria dos internautas reprovou a escolha das peças de roupa e a maioria dos famosos não ficaram atrás. Inclusive ex-atletas como Márcia Fu também se mostraram decepcionados. Agora, foi a vez de Anitta dar sua opinião sobre o “look”.



Em um comentário feito através do seu perfil no Instagram, a famosa foi sincera sobre o que o conjunto de peças de roupa representaria. “Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado”, iniciou.



A famosa então refletiu sobre o espaço de esportes alternativos no país. “O atleta no Brasil é um grande vencedor só por resistir na decisão de ser atleta. Por que é triste a desvalorização e falta de investimento nos talentos do esporte nacional”, apontou.



Por fim, ela concluiu que o uniforme apenas representa o fato de que o sistema não se importa com o esporte nacional e que os próprios profissionais devem “se virar”: “Acho que o look veio pra reafirmar exatamente isso, como que o atleta precisa ser guerreiro e passar por poucas e boas pra seguir seu sonho”, afirmou.