Zé Neto e CristianoFoto reprodução internet

Publicado 24/07/2024 08:31 | Atualizado 24/07/2024 08:33

Zé Neto, cantor da dupla sertaneja com Cristiano, precisará se afastar dos palcos pelos próximos dias. Diagnosticado com pneumonia bacteriana, o sertanejo foi orientado a repousar por sete dias para se recuperar. A equipe do artista divulgou a notícia nesta terça-feira (23), informando os fãs sobre a situação.



"Comunicado: o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana, e, para cumprir o tratamento, ficará afastado por sete dias. Os shows citados abaixo serão cancelados, e as apresentações da dupla serão retomadas a partir de 1º de agosto", diz a nota compartilhada no Instagram oficial da dupla.



Devido ao afastamento, diversos shows foram cancelados, incluindo a apresentação que aconteceria nesta quarta-feira (24) em Mandirituba, no Paraná, e outras em Marechal Cândido (25), Belo Horizonte (26), Catalão (27) e Divinópolis de Goiás (28). Os fãs que aguardavam os shows terão que esperar um pouco mais para ver a dupla de volta aos palcos.



Recentemente, Zé Neto já havia se apresentado sem seu parceiro Cristiano, que precisou se submeter a uma cirurgia de emergência para retirada da vesícula. Em entrevistas, ele mencionou que teve uma preparação especial para encarar as apresentações sozinho.