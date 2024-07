Silvio Santos e a mulher, Iris Abravanel - Divulgação

Publicado 24/07/2024 09:02 | Atualizado 24/07/2024 09:14

Íris Abravanel, esposa de Silvio Santos, participou da coletiva de imprensa da novela ‘A Caverna Encantada’, do SBT, e aproveitou para revelar detalhes sobre o susto que levou o apresentador ao hospital. Silvio ficou quatro dias internado após contrair H1N1, mas já está se recuperando em casa. A veterana informou que seu estado de saúde não era tão grave quanto parecia.



Durante a coletiva, nesta terça-feira (22), apesar do foco ser seu novo projeto, Íris respondeu perguntas sobre o estado de Silvio Santos. "Ele está ótimo. Ele está em casa. Não era para passar dia nenhum [no hospital]. Ele só teve uma febre e foi levado. A gente não sabia o que era, e depois dos exames soube que era influenza. Graças a Deus [ele está bem]”, contou.



Íris também refletiu sobre o envelhecimento do marido, que se afastou das telinhas para focar na família. “A minha expectativa é que nós vamos ter uma longa vida juntos ainda. Vamos poder viver e comemorar muita coisa. Eu não penso nisso [na vida sem Silvio Santos]. Eu espero que as pessoas não pensem, porque ele está cheio de vida ainda”, afirmou, garantindo que o apresentador tem muitos anos pela frente.



A autora de novelas agradeceu a preocupação do público antes de retomar o foco da conversa ao seu novo projeto na emissora. "Obrigada a todos que torceram, se preocuparam com a gente. Muito obrigada. Eu estou muito grata a vocês. Obrigada pelo carinho que vocês têm pelo meu marido, que ele merece”, disse. Íris chegou à coletiva acompanhada de duas de suas netas, Jane e Manuela, esbanjando sorrisos e carinho durante o evento.