MC Mirella preocupa fãs ao surgir em hospital e faz revelação - Foto: Reprodução

Publicado 24/07/2024 10:14

MC Mirella causou alvoroço entre seus fãs ao compartilhar fotos direto do hospital em São Paulo. Nesta terça-feira (23), a cantora apareceu deitada em uma maca, mas não deu detalhes sobre o procedimento que estava realizando, deixando todos curiosos.



Na legenda da publicação, a ex-Fazenda explicou brevemente o ocorrido, apenas para não preocupar os fãs. “Sumi aqui hoje, mas tem motivos. Aconteceu umas coisas que já explico para vocês. Logo, logo, vocês vão ver a escultura que meu corpo está. Só digo uma coisa: a mãe tá ‘gostosíssima’. Mais gostosa do que nunca e abalando tudo”, garantiu.

A declaração enigmática fez os internautas suspeitarem de um procedimento estético. Amigos e seguidores da famosa não economizaram nos comentários. “Ninguém segura essa perfeita”, exaltou um seguidor. “Linda do pai”, comentou outro.



Recentemente, Mirella esteve envolvida em uma polêmica com a cantora Iza, após a revelação de que o jogador Yuri Lima enviou mensagens para a funkeira enquanto ainda estava com a cantora grávida. Após a repercussão negativa, a MC pediu desculpas publicamente, tentando amenizar a situação.