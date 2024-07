Arthur Aguiar testa leite materno para curar infecção nos olhos e diverte seguidores - Foto: Reprodução

Arthur Aguiar testa leite materno para curar infecção nos olhos e diverte seguidores Foto: Reprodução

Publicado 24/07/2024 11:35 | Atualizado 24/07/2024 11:37

A polêmica envolvendo Arthur Aguiar, Jheny Santucci e a influenciadora Yasmin Lisboa ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (23). Após ser acusado de trair a namorada, o ex-BBB decidiu se pronunciar, mostrando provas que desmentem a alegação. Ele ainda afirmou que irá processar a bloueira e registrou um boletim de ocorrência contra ela.



Em seus stories do Instagram, o ex-brother foi direto ao ponto: “Demorei para aparecer aqui, mas apareci. Demorei, porque queria aparecer aqui com provas, não queria só aparecer falando. Vamos lá, vou tentar ser bem prático, bem direto, aliás, eu estava com saudade do Jogo da Discórdia [do BBB] e que bom que vou poder fazer isso na vida real”, iniciou.



O ator continuou, desmentindo categoricamente a acusação: “É óbvio que isso não aconteceu, é óbvio que essa mensagem não existe, esse diálogo não existe. Mas não ia adiantar eu vir aqui e só falar isso”, afirmou. O famoso então explicou que já havia tomado medidas legais contra Yasmin Lisboa, destacando que entrou com um pedido para que o Instagram confirmasse a inexistência do diálogo.



Antes de abordar a montagem de Yasmin, Arthur revelou: “Então vamos lá: primeiro, eu já registrei o boletim de ocorrência contra ela, porque ela cometeu um crime e vai responder por ele. Já entrei com um pedido para a Meta para que ela se pronuncie e mostre que nunca existiu esse diálogo. A primeira vez que entrei no perfil dela foi ontem quando fiquei sabendo dessa maluquice”, declarou.



O ator concluiu seu desabafo com uma comparação entre um vídeo verdadeiro e o fake de Yasmin. “Vou demonstrar na prática a diferença do vídeo dela, que é fake e foi, inclusive, bem feito. Quase que eu acreditei. Só que ela cometeu algumas falhas e vou mostrar aqui. Não vou citar o nome dela porque não vou dar o palco que ela quer, ela não vai ter isso. Infelizmente, tem pessoas ruins pra cacete nesse mundo. E essa pessoa é uma delas. E vai pagar”, decretou.