Davi Brito realiza sonho e compra carro de luxoFoto: Reprodução

Publicado 24/07/2024 11:07 | Atualizado 24/07/2024 11:09

Davi Brito, vencedor da 24ª temporada do Big Brother Brasil, usou suas redes sociais nesta terça-feira (23) para mostrar a realização de mais um sonho. Em um vídeo, o ex-BBB exibiu com orgulho seu novo carro de luxo, um Toyota SW4, avaliado em mais de R$ 380 mil. A aquisição chamou a atenção de seus seguidores, que não hesitaram em comentar.



A gravação do baiano com sua nova conquista foi publicada em seu perfil no Instagram e, mais uma vez, gerou críticas ao ex-BBB. Os internautas aconselharam o milionário sobre o consumo desenfreado do prêmio, que supostamente não suportaria os gastos do campeão do reality show.

“Segundo a irmã, ele tem 40 funcionários. Pagando o salário de tantas pessoas, daqui a pouco está pobre de novo”, alertou um seguidor. “O dinheiro evaporando”, comentou outro. A maioria dos usuários desmonstrou desacreditar na consciência financeira do ex-brother.



A preocupação dos fãs vai além do gasto com o carro de luxo. “Só vendo o dinheiro indo embora em várias extravagâncias dele, mas e fonte de renda pra manter esse padrão de vida? Contratos? Publis? Investimentos? Nada? Dinheiro não aceita desaforo, esse prêmio não vai durar é nada desse jeito”, apontou um internauta. “Os estudos [para cursar medicina] simplesmente não existem mais”, afirmou mais um.



Além disso, houve quem desconfiasse das recentes aquisições de Davi Brito. “Comprou 3 casas no litoral da Bahia e uma SW4 apenas com o prêmio do BBB? Estranho isso. Só a última casa que ele disse que comprou vale bem mais que o prêmio do BBB”, refletiu um usuário.