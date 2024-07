Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda - Reprodução / Instagram

Zezé Di Camargo e Graciele LacerdaReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2024 14:56 | Atualizado 24/07/2024 14:59

Após anunciar que está grávida, Graciele Lacerda decidiu adiar os planos de casamento com o cantor Zezé di Camargo. Em suas redes sociais, a influenciadora explicou que, apesar dos preparativos para a cerimônia ainda este ano, optou por esperar para que seu filho possa participar do grande dia.



Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou detalhes sobre os preparativos do casamento. Noiva desde 2017, ela e Zezé planejavam subir ao altar ainda este ano, com datas reservadas para 17 de agosto ou 3 de outubro, coincidentes com os aniversários do casal. "Eu estava preparando o casamento, cheguei a fazer reuniões", contou Graciele.



No entanto, os planos mudaram após a influenciadora decidir realizar uma nova tentativa de fertilização. Graciele explicou que, com a gravidez confirmada, preferiu adiar o casamento. "Quando fiz o procedimento e graças a Deus deu positivo, o casamento vai ter que ficar pra depois. Eu não quero casar gravidinha. Acho lindo quando um casal casa e seu próprio filho leva as alianças", revelou aos seguidores.



A famosa também desabafou sobre os desafios enfrentados no tratamento para engravidar. "Foi fertilização porque o Zezé é vasectomizado. Faz uma punção para coletar os espermatozoides e depois uma análise dos melhores para fecundar os óvulos", detalhou. Após quatro anos de tentativas, a chegada do primeiro herdeiro agora muda os planos do casal, que aguarda ansiosamente o novo membro da família.