Sheron Menezzes será a protagonista - Reprodução/Instagram

Sheron Menezzes será a protagonistaReprodução/Instagram

Publicado 24/07/2024 13:13 | Atualizado 24/07/2024 13:16

Nesta terça-feira (23), o programa "Altas Horas" prestou uma homenagem às ex-assistentes de palco de Xuxa Meneghel. A edição entrou para engajar o documentário "Para Sempre Paquita", que será lançado no Globoplay ainda este ano. Entre os convidados, estava Sheron Menezzes, que, em uma reviravolta de última hora, decidiu não participar da gravação.

A atriz havia ensaiado com Adriana Bombom e Negra Li para cantar uma música, mas acabou não comparecendo. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Sheron alegou ter sentido um mal-estar, mas nos bastidores circulava a informação de que ela teria demonstrado comportamento de "superestrela".

Inclusive, a desistência teria pego Serginho Groisman, a banda e a produção do programa completamente de surpresa, gerando uma grande dor de cabeça. A presença de muitos convidados no palco teria sido o motivo alegado pela artista para não seguir com sua participação.



Nos últimos programas, Serginho Groisman tem trazido diversos especiais, como o do grupo "Só pra Contrariar", onde artistas se apresentam com repertórios diversos, mesmo sem ligação direta com o homenageado. No caso da famosa, apesar de não ter relação com as Paquitas, sua presença era esperada para enriquecer os números musicais da atração.

A decisão de Sheron de se retirar do programa ainda teria gerado muitos comentários nos bastidores, com rumores de que ela teria se arrependido. A assessoria da atriz ainda, em nota, afirmou que ela não estava se sentindo bem e passou muito mal. Em relação ao número de pessoas no palco, a equipe respondeu que, se fosse um problema para a artista, ela nem teria aceitado o convite inicialmente.