Ana Paula Siebert gasta fortuna em sorvete gigante; Saiba o valor - Foto: Reprodução

Publicado 24/07/2024 12:38 | Atualizado 24/07/2024 12:40

Ana Paula Siebert, de 36 anos, causou alvoroço nas redes sociais ao exibir as sobremesas exóticas que degustou em um restaurante sofisticado em Miami Beach. Nesta terça-feira (23), a esposa de Roberto Justus compartilhou as iguarias, incluindo um sorvete gigante, avaliado em US$ 225, aproximadamente R$ 1.260 na cotação atual, e chamou atenção.



A famosa estava acompanhada por sua filha, Vicky Justus, e outras amigas. O grupo também saboreou um algodão doce em formato de peruca de Maria Antonieta, custando R$ 225, uma torta de doce de leite com merengue de marshmallow torrado e joia de tijolos de ouro, por R$ 242, e um bolo de red velvet, cujo preço não consta no cardápio online. As sobremesas somaram quase R$ 2 mil.



Essa não foi a primeira vez que a influenciadora chocou ao compartilhar suas escolhas alimentares. Em outra ocasião, Ana Paula mostrou seu amor por espigas de milho assadas, servidas em um restaurante japonês em Miami. “Meu milho favorito”, escreveu ela, ao postar uma foto do prato. No Zuma Restaurant, o milho custa US$ 16, cerca de R$ 90. Embora não seja nenhum absurdo, é um valor acima do que os seguidores estão acostumados a pagar.