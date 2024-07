Ana Maria Braga dá bronca em repórter ao vivo e cena viraliza - Foto: Reprodução

Publicado 24/07/2024 15:55 | Atualizado 24/07/2024 15:58

Nesta quarta-feira (24), Ana Maria Braga protagonizou um momento inusitado com Ju Massaoka no “Mais Você”. Em meio a um experimento no quadro “Feed da Ana”, onde o objetivo era criar uma árvore de cerejeira com itens simples, a loira se irritou com a pressa e a forma de execução da repórter e a cena deu o que falar nas redes sociais.

"Tem uma coisa que a Juju trouxe da internet que me deixou apaixonada", começou a apresentadora, introduzindo o projeto. A ideia era fazer uma árvore de cerejeira usando apenas um galho seco, água, detergente e vela derretida.

Ju Massaoka então começou a mostrar o passo a passo: “Molha aqui”, disse, colocando as mãos na massa. Porém, a rapidez e a quantidade de água usada pela repórter logo chamaram a atenção de Ana Maria, que não hesitou em corrigir: “Mas tira a água, né Juju! Você saiu com a mão cheia de água”, repreendeu.



O descontentamento de Ana Maria ficou claro quando ela notou as falhas na execução do experimento. “Mas você está muito rápida e com muita água no dedo... Menina, você não me viu fazendo artesanato nunca”, disse, visivelmente irritada. A apresentadora continuou sua bronca: “Olha, mas dá para você escutar?", questionou após várias tentativas frustradas da repórter.



Finalmente, seguindo as orientações de Ana Maria, Ju Massaoka conseguiu concluir o artesanato. Acredite em mim!”, finalizou a famosa, satisfeita. O episódio rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados nas redes sociais.