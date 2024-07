Yasmin Brunet - Reprodução do Instagram

Yasmin BrunetReprodução do Instagram

Publicado 24/07/2024 17:15 | Atualizado 24/07/2024 17:18

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão movimentando as redes sociais e, dessa vez, a polêmica atingiu até Yasmin Brunet, que nem está nas competições! A escolha dos uniformes para a Cerimônia de Abertura e Encerramento do Time Brasil foi duramente criticada, inclusive por famosos. Isso acabou reacendendo uma antiga treta entre a influenciadora e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).



Para quem não se lembra, a confusão começou em 2021 e envolveu Yasmin, seu ex-marido Gabriel Medina e o COB. Na época, ela fazia parte da equipe técnica do surfista e foi impedida pelo comitê de acompanhá-lo às Olimpíadas de Tóquio devido à pandemia. Yasmin não se conteve e criticou a decisão, especialmente porque Andressa Morais conseguiu levar o marido como treinador. “A verdade sempre aparece. Sabia que era pessoal”, declarou ela na época.



Durante uma live no Instagram, Yasmin foi além e acusou o comitê de não proteger Medina. “O COB, a CB Surf, essa galera, tá lá pra representar os brasileiros, defender eles. Todo mundo aqui viu que o Gabriel foi absurdamente roubado. Eles fizeram alguma coisa? Não. Vão fazer alguma coisa? Não. Não vão fazer nada”, criticou ela, questionando a eficácia e o comprometimento das instituições.



Com a nova polêmica dos uniformes, o vídeo de desabafo da famosa voltou a viralizar nas redes sociais. “Só quem viveu sabe, Yasmin aloprando o comitê olímpico foi lendário”, comentou um internauta, recebendo risadas da ex-sister em resposta. “A Yasmin aqui foi grandona, não tem como ficar contra ela”, afirmou outro. “Ela sempre esteve lado a lado com ele. Independente de tudo, era um casalzão”, declarou mais uma.