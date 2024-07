Ana Paula Padrão perde a pose e solta palavrão no MasterChef Brasil - Foto: Reprodução

Ana Paula Padrão perde a pose e solta palavrão no MasterChef BrasilFoto: Reprodução

Publicado 24/07/2024 16:35 | Atualizado 24/07/2024 16:40

Na última terça-feira (23), o MasterChef Brasil, exibido pela Band, foi marcado por uma prova de eliminação repleta de tensão. Os participantes que não se destacaram na primeira prova tiveram que encarar o desafio de preparar esfihas. Roberto Icizuca, um dos competidores, se mostrou mais despreocupado com o tempo e tirou Ana Paula Padrão do sério.

"Eu olho para o relógio, o tempo está curto. A esfiha tem que entrar no forno, pois pode não chegar, não vai assar. Tenho que abrir oito discos e fazer as esfihas. Aí começa a bater um certo desespero porque o tempo está acabando", confessou ele.



Mesmo com a pressão, Roberto conseguiu manter a calma até os segundos finais da prova. "Bom gente, eu estou abismada com a calma dele. Eu não consigo lidar sob pressão", comentou a convidada Tata Estaniecki, impressionada com a serenidade do participante. A situação no estúdio estava tensa, e todos os olhos estavam voltados para Roberto.



Quando faltavam apenas cinco segundos para o término da prova, Ana Paula Padrão não conseguiu esconder sua frustração. Roberto era o único participante que ainda estava em sua bancada com o prato inacabado. Após a contagem regressiva, a apresentadora não segurou as palavras: "Cara***. Vai ser zen assim lá na casa do chapéu. Sério gente, quem aguenta essa zenzisse?", disparou ela, demonstrando seu descontentamento.



A serenidade de Roberto, no entanto, rendeu frutos. Ele teve um dos melhores desempenhos da prova, surpreendendo a todos. Infelizmente, Juan não teve a mesma sorte e acabou deixando a competição gastronômica, encerrando sua jornada no MasterChef Brasil.