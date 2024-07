Eyshila se emociona com morte do filho: ’A resposta de Deus foi não’ - Foto: Reprodução

Publicado 24/07/2024 20:37 | Atualizado 24/07/2024 20:43

A cantora e pastora Eyshila foi uma das convidadas da terceira temporada do "PodCrê", onde abriu seu coração ao falar sobre a trágica perda de seu filho mais velho, Matheus, em 2016. O rapaz, fruto de seu casamento com Odilon Santos, faleceu aos 17 anos devido a uma meningite viral. O casal também é pai de Lucas, e a perda do primogênito trouxe uma dor inimaginável para a família.



"Deus não provoca as tragédias, mas Ele sabe o que fazer com elas. Ninguém espera que um filho vai adoecer em 14 dias e vai embora. Eu pensei que não ia conseguir respirar mais, porque a vida muda completamente", iniciou, com a voz embargada.

A cantora enfatizou a dificuldade de enfrentar uma perda tão repentina e devastadora. "É muito importante a gente entender quais são as vozes ao nosso redor, na hora de uma tempestade; porque são muitos barulhos que a gente ouve e eles nos confundem. Fizemos tudo aquilo que um crente faz num momento tão terrível como esse, mas a resposta de Deus foi ‘não’. ‘Não’ para nós e ‘sim’ para o céu", compartilhou.



Apesar da dor, ela confirmou que continua a acreditar e a lutar. "Eu sou a mãe que devolveu o filho para Deus. Ainda estou sonhando com novas vitórias e tenho novas lutas diante de mim. As lutas não respeitam os lutos, por isso eles têm que ser muito bem elaborados", ponderou.

Por fim, a artista declarou uma mensagem poderosa sobre resiliência e fé. "A gente não vive só suportando dores nesta vida. A gente vive de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, de milagre em milagre e o milagre ainda sou eu. Eu vou seguir e eu não me rendo à minha dor", garantiu.