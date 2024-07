Thomaz Costa revela que decidiu se reaproximar da religião - Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2024 20:18 | Atualizado 24/07/2024 20:22

Thomaz Costa, conhecido por sua participação polêmica em "A Fazenda", namoro com Tati Zaqui e várias controvérsias, voltou aos holofotes nesta terça-feira (23). O ator anunciou um “curso de superação”, onde promete gerenciar aulas focadas no alinhamento do corpo, alma e espírito. Contudo, a internet não perdoou o valor da empreitada, transformando o projeto em motivo de piada.



O ex-Fazenda surpreendeu ao divulgar seu novo projeto como uma espécie de guru espiritual, cobrando uma fortuna pelas aulas. Inicialmente, o curso foi anunciado por R$ 91 mil, mas durante a promoção de lançamento, o valor foi reduzido para R$ 4.997,00 ou 2 vezes de R$ 499,70. A alta quantia chamou a atenção e gerou inúmeras reações sarcásticas.



Segundo o site oficial, o curso de Thomaz Costa tem como objetivo transformar corpo, alma e espírito dos participantes. Com encontros online e aulas gravadas, o método é baseado nas experiências vividas pelo próprio ator, que se apresenta como criador e professor. No entanto, o histórico controverso de Thomaz, incluindo polêmicas com a ex-namorada Tati Zaqui, seu "vai e vem" com a religião evangélica e uma tentativa frustrada no MMA, fez com que a proposta fosse recebida com desconfiança.



Os internautas não perdoaram o preço exorbitante das aulas. “Se fosse de graça, ainda tava caro”, disparou uma seguidora. “Vai ensinar a ser Raimundo, um pé na igreja outro no mundo”, ironizou outra. “Calada me deito, sem processo levanto”, comentou mais uma. As críticas continuaram com mais comentários ácidos, como: “Quem comprar pode levar pro psiquiatra só laudar viu?!”, brincou um usuário.

Antes mesmo do lançamento, muitos já estavam descrentes: “Ele quer lançar um curso sobre algo que nem ele mesmo sabe ou consegue seguir. Engana trouxa demais”, criticou um internauta. “Que coisa ridícula gente! Passado com a cara de pau do Thomaz! Aff”, destacou outro. Thomaz Costa, diante das reações, ainda não se pronunciou sobre a repercussão negativa.