25/07/2024

Simaria Mendes recebeu uma nova homenagem de uma fã em forma de tatuagem. Nesta quarta-feira (24), a cantora, surpresa com o gesto, reagiu nas redes sociais, onde compartilhou a imagem da tatuagem e expressou sua emoção. A admiradora, Carla Brenna, tatuou o nome da artista junto com um trevo de quatro folhas, simbolizando os valores que ela representa.



Carla Brenna, grande fã não só da famosa, mas também de Simone Mendes, compartilhou uma foto ao lado da cantora e explicou o motivo da tatuagem. "Reza a lenda que cada folha do trevo tem um significado: esperança, fé, amor e sorte. E se eu pudesse resumir o que a Simaria é pra mim seria um trevo. Te amo e agora te carrego comigo no coração e na pele!", declarou.



A artista não escondeu a emoção ao ver o carinho da fã. "Começando o dia já emocionada! Obrigada de coração, sou grata pelo carinho e respeito! Muito amor!", escreveu Simaria, demonstrando sua gratidão pela homenagem. Essa não é a primeira vez que a famosa é homenageada com uma tatuagem. No ano passado, outro fã fez o nome da artista na pele, mostrando o quanto ela é amada por seus admiradores.

Recentemente, Simaria também chamou a atenção ao aparecer no palco de um show de sua irmã, Simone Mendes, em Goiânia. "Eu tinha vindo à Goiânia para [passar as] férias e soube que tinha um show dela e a gente se falou por telefone. Ela falou: 'Acabei de pousar', então eu fui ver minha sobrinha, Zaya", contou, reforçando a forte ligação familiar e profissional entre elas.