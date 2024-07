Justiça desmente Jojo Todynho e encerra processo contra Val Marchiori - Foto: Reprodução

Publicado 25/07/2024 08:57 | Atualizado 25/07/2024 11:14

A disputa judicial entre Jojo Todynho e Val Marchiori parece ter chegado ao fim e o resultado não foi dos melhores para a funkeira! A famosa teria mentido ao dizer que não foi intimada para a audiência com a socialite, fazendo com que a Justiça desse fim ao processo. Ficou confuso? A gente te explica agora.

Para quem não acompanhou, a funkeira processou a empresária ainda em 2023 por gordofobia, pedindo R$ 50 mil de indenização por danos morais. Já em fevereiro deste ano, a loira reclamou nas redes sociais após comparecer a uma audiência on-line e não encontrar a cantora.

Na ocasião, Jojo fez uma postagem em suas redes sociais dizendo que estava “dormindo e descansando toda plena” em seu horário de almoço, quando aconteceria a batalha judicial entre as duas.

Após Marchiori detonar a ganhadora do reality rural da Record, dizendo que ela estava debochando do judiciário com tal atitude, a cantora zombou de Val e alegou que não estava presente porque não teria sido citada. Mas não é bem isso que diz os autos do processo que este colunista teve acesso, segundo o juiz Fernando Salles Amaral, as alegações da artista não procedem, ou seja, caros leitores, de acordo com ele, Jojo Todynho mentiu.

Conforme noticiado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada pela coluna Daniel Nascimento junto ao tribunal de Justiça do Rio, o processo foi extinto devido à falta da ex de Lucas Sousa em audiência. “Está claro nos autos que ela foi devidamente intimada através de publicação”, apontou o juiz. “Portanto, com base no exposto, não há justificativa para a ausência da autora”, explicou.

Com essa decisão, a disputa chegou ao fim no último dia 18, deixando Jojo Todynho sem a indenização e com uma derrota judicial em sua lista. Além disso, ficou claro que a estudante de direito mentiu para os seguidores e foi desmascarada na Justiça!