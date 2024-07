Kim Kardashian quebra silêncio sobre campanha polêmica da Balenciaga - Reprodução / Instagram

Publicado 25/07/2024 20:57

Kim Kardashian, de 43 anos, revelou um novo passatempo que a deixou entusiasmada. No episódio mais recente de The Kardashians, exibido nesta quinta-feira (25), a empresária compartilhou sua empolgação ao descobrir a série The Crown.

“Não vou mentir: acabei de assistir a uma temporada inteira de The Crown. Eu poderia governar totalmente um país", declarou Kim, bem-humorada. A série, que retrata a história da família real britânica, já conta com seis temporadas disponíveis.



A declaração de Kim não é totalmente despropositada, já que ela tem certa experiência com o mundo da política. Em 2020, seu então marido, Kanye West, se candidatou à presidência dos Estados Unidos, durante a acirrada disputa entre Joe Biden e Donald Trump. Na época, Kim falou sobre as diferenças políticas que tinha com Kanye e como lidava com isso no dia a dia.



"Cresci numa casa que meu padrasto tinha uma opinião política, meu pai outra, minha mãe outra, e nós sempre conversamos abertamente sobre isso. Está tudo bem ter opiniões diferentes. Eu acho que é importante ter minha cabeça aberta e deixar meu marido ser quem ele é. Sempre conversamos e, se eu não entendo alguma coisa, em privado a gente se entende", contou Kim em entrevista ao The Alec Baldwin Show.