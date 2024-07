Treta? João Guilherme explica ausência no aniversário de Leonardo - Foto: Reprodução

Treta? João Guilherme explica ausência no aniversário de LeonardoFoto: Reprodução

Publicado 25/07/2024 18:59 | Atualizado 25/07/2024 18:59

João Guilherme não marcou presença na festa de 61 anos do pai Leonardo. Em comunicado, a assessoria do ator esclareceu que a ausência se deu devido a compromissos profissionais. Além do rapaz, Jessica, outra filha do famoso, também não esteve presente e explicou o motivo nas redes sociais.

Em nota, a equipe de João Gui explicou que o jovem está muito ocupado atualmente. "Ele não pôde ir de São Paulo para Goiânia por conta de uma agenda que já estava fechada desde o ano passado. Ele está gravando dois filmes e uma série", explicou em nota enviada ao programa "Fofocalizando", do SBT.



Apesar da ausência em uma data tão importante para o pai, a assessoria do ator deixou claro que a razão é uma só: agenda de trabalhos e compromissos. Inclusive, a série citada pela equipe do famoso é um pré-lançamento da Netflix, sendo provavelmente a nova temporada de "De volta aos quinze".

No ano passado, Leonardo havia declarado que a relação com João Guilherme estava tranquila, apesar das divergências políticas. Em bate papo com a imprensa, ele afirmou que o filho era diferente dos demais, mas não alegou qualquer desavença entre eles.

Jéssica Beatriz Costa também usou suas redes sociais para explicar sua ausência no aniversário do pai. "Respondendo às milhares de perguntas que vocês mandaram, se vou para a fazenda Talismã: não, infelizmente, este ano, não poderei comparecer, porque estou aqui na Espanha", contou.