Iza fala sobre descoberta da gravidez - Reprodução/Instagram

Iza fala sobre descoberta da gravidezReprodução/Instagram

Publicado 25/07/2024 14:58 | Atualizado 25/07/2024 14:59

Iza voltou às redes sociais para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Em uma publicação emocionante, a cantora compartilhou um depoimento pessoal, marcando seu retorno após revelar que foi traída pelo ex-namorado, o jogador de futebol Yuri Lima.



Grávida de uma menina, que se chamará Nala, a artsita manteve-se discreta nas últimas semanas, mas agora demonstra estar pronta para retomar suas interações online. Em seu Instagram, a famosa destacou a importância das mulheres negras em sua vida e expressou seu desejo de ser um bom exemplo para sua futura filha.



"Nesse Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, parei pra refletir mais uma vez que sou muito abençoada - literalmente (vide vídeo 2) - por ter mulheres negras incríveis como referência na minha vida. Sou muito abençoada, também, por vocês que me escutam e me assistem terem me acolhido como uma mulher preta", iniciou.



Ela continuou a homenagem: "Hoje sei que ocupo esse lugar representando tantas mulheres, mas antes de mim vieram outras que me inspiraram e abriram caminhos. Meu máximo respeito a elas e aos exemplos maravilhosos que tive dentro de casa, que sempre me disseram que eu poderia ocupar qualquer espaço que eu quisesse! E agora tudo ganha um novo significado, porque falta pouco pra eu colocar mais uma pretinha no mundo. Só espero ser pra ela pelo menos um pouco do que essas mulheres foram pra mim", finalizou.