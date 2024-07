Web aponta que Helena não parece com Neymar e mãe do craque reage - Foto: Reprodução

Publicado 25/07/2024 12:41 | Atualizado 25/07/2024 12:47

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (22), para compartilhar diversos cliques ao lado da terceira filha do jogador, Helena, fruto de breve relação com a modelo Amanda Kimberlly. Porém, agora a matriarca precisou agir após onda de comentários questionando a paternidade da pequena.Após a publicação em que a influencer deu as boas-vindas para a neta, a terceira filha do atleta recebeu diversos comentários de internautas afirmando que a mesma não se parece com o craque. Inclusive, milhares de internautas afirmaram que a falta de semelhança com o jogador deixava clara a necessidade de um exame de DNA.“Ela não tem nada do Neymar”, apontou uma seguidora. “Linda também… mas a Mavie é a cópia do Ney hahaha”, ponderou outro. “Mavie fazendo língua e dizendo que é a única filha que não precisou de DNA”, brincou uma terceira. “Será que fizeram DNA? Essa não tem nada do Neymar”, questionou mais uma.Diante da enxurrada de pessoas exigindo uma posição sobre o assunto, Nadine precisou agir e optou por limitar os comentários na postagem. Vale destacar que cerca de 6 mil pessoas teriam apontado que a bebê não se parece com o jogador e que deviam considerar o teste de paternidade.