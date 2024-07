Cauã Reymond comenta suposta 'lista de exigências para namorada' - Foto: Reprodução

Publicado 25/07/2024 10:43 | Atualizado 25/07/2024 10:44

Após surgirem rumores de que Cauã Reymond havia terminado o relacionamento com Luiza Watson, suposto namoro que o ator jamais assumiu, a jovem decidiu se pronunciar. A mineira compartilhou uma mensagem enigmática nas redes sociais, alegando ser uma pessoa além dos estereótipos, e deu o que falar. Parece que o relacionamento chegou ao fim antes sequer de vir a público!

Em seu Instagram, a dentista compartilhou algumas frases que soaram como indiretas para o ator. “Eu queria que você pudesse ver a minha verdadeira natureza. Para além do meu corpo e dos rótulos, há um rio de ternura e vulnerabilidade”, iniciou.



Luiza Watson continuou a reflexão: “Para além dos estereótipos e das suposições, há um vale de franqueza e autenticidade. Para além da memória e do ego, há um oceano de consciência e compaixão”, escreveu.

Apesar de Cauã nunca ter assumido publicamente o relacionamento, rumores indicam que ele já teria apresentado Luiza para sua família. Inclusive, a informação é de que sua própria filha, Sofia, fruto da relação com Grazi Massafera, conheceu a affair.



Os rumores sobre término ganharam força quando a jovem parou compartilhar registros no Rio de Janeiro, onde Cauã Reymond reside. Antes, ela era frequentemente vista nos arredores da casa do ator, na zona oeste carioca.

A suposta ex-namorada do famoso tem 29 anos, é cirurgiã dentista de Minas Gerais e concorreu ao Miss Juiz de Fora em 2018. O término do casal teria ocorrido há cerca de uma semana.