Reynaldo Gianecchini - Van Campos/Agnews

Reynaldo GianecchiniVan Campos/Agnews

Publicado 25/07/2024 10:15 | Atualizado 25/07/2024 10:20

Reynaldo Gianecchini decidiu romper o silêncio e esclarecer os rumores sobre sua possível participação em 'A Fazenda 16'. O ator, intrigado, usou suas redes sociais, na última quarta-feira (24), questionou como internautas tiveram acesso a sua suposta entrada na nova temporada do reality show da Record. Por fim, ele revelou se as especulações procedem ou seriam apenas boatos infundados.



"Eu fico sempre curioso para saber como é que nasce um boato, né? Alguém que um dia acorda e fala vou criar uma fake news e vou começar a espalhar isso aí. Isso tudo para dizer que não eu não vou estar em ‘A Fazenda’", afirmou Gianecchini em um vídeo publicado em seus stories do Instagram, levando os fãs a acreditarem nas informações.



Em seguida, porém, o famoso revelou que nunca foi convidado para participar do programa e que não pretendia entrar no confinamento. "Nunca foi cogitado essa hipótese, nunca chegou a mim nenhum convite e nunca pensei em fazer esse reality. Que louco, né?", refletiu, demonstrando sua surpresa com a repercussão dos rumores.



O artista ainda fez uma brincadeira sobre a necessidade de gravar o vídeo para desmentir algo que nem sequer foi considerado. "Mas tá tudo certo, só para comentar", finalizou. Os boatos começaram após um internauta divulgar uma suposta lista de participantes do reality show com o nome de Gianecchini.

Vale destacar que o ator, atualmente está focado no musical "Priscilla, a Rainha do Deserto", segue com seus compromissos no teatro, em cartaz até 1º de setembro. Inclusive, não foi confirmada uma participação do mesmo na próxima temporada da peça. Já "A Fazenda 16" deve ter início no dia 17 do mesmo mês, o que daria tempo suficiente para o artista se preparar durante o período de pré-confinamento.