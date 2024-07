Caio Blat revela preferências sexuais e discute tabus no 'Surubaum' - Foto: Reprodução

Caio Blat revela preferências sexuais e discute tabus no 'Surubaum'Foto: Reprodução

Publicado 25/07/2024 11:13

Caio Blat surpreendeu a audiência ao falar abertamente sobre suas preferências sexuais no programa "Surubaum". O famoso se abriu em conversa com Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Marcelo Cerrado, outro convidado do episódio. Na ocasião, o ator revelou que não descarta a presença de uma terceira pessoa na hora do sexo e admitiu que a prática conhecida como "fio terra" também o agrada.

Durante o bate papo, Giovanna mencionou que 44% dos homens acima dos 50 anos nunca fizeram o exame de próstata, devido ao preconceito com o teste retal. Caio Blat, por sua vez, descontraiu o tema. "É tão gostoso! Fio terra é tão maravilhoso, né? Maravilhoso! Gente, parem com isso. Fio terra é maravilhoso", declarou.

Admitindo que já experimentou a prática sexual, que é um verdadeiro tabu entre os homens, ele continuou: "Claro [que já fiz]! Com consentimento, vale tudo", afirmou. Inclusive, o famoso revelou que pede para a parceira o "fio terra" durante relações sexuais. "Eu peço: 'Você pode [fazer] por favor. Também quero'", explicou.



Além disso, o ator, que é casado com Luisa Arraes, reforçou o seu compromisso com o relacionamento aberto. Ele explicou que, apesar da mente aberta, a inclusão de um convidado no sexo não é algo tão frequente em sua relação. "Cara, eu gosto de um convidado, mas a dois também é muito especial. Convidado é algo assim excepcional", admitiu.



O artista também respondeu a perguntas rápidas de Giovanna e Bruno Gagliasso sobre sua vida sexual. Ele afirmou não ter preconceito em transar no primeiro encontro e confessou gostar de fazer e receber sexo oral. O programa ainda contou com uma curiosidade: Marcelo Serrado comentou sobre as dimensões da parte íntima de Caio Blat, revelando que se constrangeu com o tamanho do dote do ator.